Артиллеристы громят технику ВСУ на красноармейском направлении

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Наступление наших войск не останавливается.

Охотятся за вражескими беспилотниками и на Красноармейском направлении спецоперации. Там, как говорят военные, очень «грязное небо». Десятки дронов пытаются замедлить продвижение наших подразделений. Но, несмотря на это, артиллерия действует максимально быстро и незаметно. За работой боевого расчета гаубицы «МСТА-Б» наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

После получения команды до готовности орудия и первого выстрела проходит меньше минуты. Расчет получил цель, бойцы побежали к орудию, оно хорошо замаскировано.

Работают артиллеристы группировки войск «Центр». Это красноармейское направление. Наступление не останавливается ни на минуту, впереди ждут поддержки огнем.

Параллельно где-то рядом уже начинают отрабатывать по небу, что-то летит. Несмотря на это, полным зарядом работают, на максимальную дальность для этого орудия.

«Мста-Б» в умелых руках доставляет снаряд до противника с погрешностью в десять метров. По артиллерийским меркам — снайперская стрельба.

«Обстановка тяжелая. Мы работаем, продвигаемся вперед, давим врага. Огрызаются. Не так интенсивно, как мы, но огрызаются», — отметил командир орудия группировки войск «Центр» Юрий Яковлев.

Цели, в основном, движущиеся. На счету расчета несколько иностранных Bradley, танки врага, пикапы. Ловят во время ротации, встречают уже во время атаки.

Наводиться нужно максимально быстро, пока цель не исчезла. Небо в этом районе «грязное» — кишит дронами, но стрельбу отменять нельзя.

Цель уничтожена, но нужно еще несколько выстрелов. Расчет подносит новый снаряд. В небе вновь жужжание. Летит FPV-дрон. Звучит стрельба. Улетел дальше. Вновь звучит выстрел.

Хладнокровия и выдержки этим бойцам не занимать. Работать по врагу из крупнокалиберной артиллерии, когда в небе постоянно снуют груженые FPV-дроны, откровенно говоря, непросто, но останавливать прикрытие нашей пехоты нельзя.