ФСБ задержала пособницу ГУР Украины в Хабаровске

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платонов; 5-tv.ru

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Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали пособницу украинской разведки. По версии следствия, жительница Хабаровска связалась в одном из мессенджеров с кураторами из Киева и согласилась собирать для них информацию о сотрудниках наших правоохранительных органов.

Кроме того, женщина намеревалась выдать Украине важные сведения о стратегических объектах на территории России.

Возбуждено уголовное дело. Женщина под стражей. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Мартина Фойербаха. В 1941–1943 годах «подвижный отряд», частью которого был Фойербах, совершал жестокие расправы над советскими, венгерскими, польскими и югославскими партизанами, а также мирными жителями, боровшимися с фашизмом.

Фойербах своими руками повесил 120 человек. Десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих прибил за руки и ноги к крестам, отрубил головы 80 людям. Мартин записывал всех своих жертв в карманный календарь, который перечитывал перед сном.

Когда палач был захвачен в плен органами контрразведки «Смерш», то попытался выдать себя за «члена австрийской Компартии, репрессированного германскими властями». Однако сослуживцы рассказали о прошлом Фойербаха совсем другие, поистине кошмарные сведения.

Мартину пришлось дать показания. Своими откровениями он поверг в шок следователей, многое повидавших в военные годы.