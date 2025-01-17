Курочка с пюрешкой: кому стоит с опаской относиться к этому блюду

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Для некоторых людей такой прием пищи может быть губительным.

Картофельное пюре с курицей — это сытное и всеми любимое блюдо. Каждый ингредиент, входящий в его состав, может как оказать положительное влияние, так и вызвать негативные реакции, пишет портал «Доктор Питер».

Основа пюре — картофель. В этом овоще содержится много сложных углеводов, что способствует насыщению энергией. В состав также входят витамины С и В6, калий и клетчатка. Однако крахмал, содержащийся в картофеле, способствует повышению уровня глюкозы в крови. Люди, страдающие от диабета, должны с осторожностью включать овощ в свой рацион.

Куриная грудка — источник белка, который необходим для формирования и восстановления тканей. Кроме того, мясо курицы считается диетическим из-за низкого содержания в нем жира. Оно богато витаминами группы В, ниацином, фосфором и селеном. К выбору мяса всегда следует относиться ответственно, ведь в нем могут содержаться опасные бактерии — например, сальмонелла. После контакта с сырым мясом необходимо мыть руки, разделочную доску и ножи.

Чтобы пюре получилось нежным, необходимо залить его молоком. Ни для кого не секрет, что в нем содержится много кальция, обеспечивающего здоровье зубов и костей.

К сожалению, некоторые люди не переносят лактозу. Для них существует альтернатива — миндальное, соевое или кокосовое молоко. Цельные молочные продукты очень калорийны. Если хочется сделать пюре более диетическим, можно добавить в него воду или обезжиренное молоко. Также можно исключить сливочное масло, однако оно придает блюду насыщенный вкус.

Масло — источник жиров. В большом количестве оно способно негативно повлиять на уровень холестерина в крови.

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