Фото: Reuters/Aleksandra Szmigie

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Кажется, отношения между странами становятся все хуже и хуже.

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому* быть осторожнее в словах. Это случилось после того, как он подверг критике кандидата в лидеры Польши Ярослава Навроцкого.

Кроме того, Дуда отметил, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни должны проводиться «спокойно».

«Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы», — отметил он.

Внезапное решение Зеленского выступить перед СМИ в Польше непонятно Анджею Дуде.

«Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен», — заявил он.

Причиной агрессии Зеленского стало заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого о том, что он не представляет Украину в рядах ЕС и НАТО. По его мнению, такая ситуация складывается из-за «разрешения вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида». Тогда лидер Украины предложил кандидату «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жену Зеленского застукали на горнолыжном курорте в Швейцарии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти