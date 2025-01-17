Не только «Твин Пикс»: чем еще прославился Дэвид Линч

Фото, видео: Reuters/Eric Gaillard; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В творческой биографии режиссера — десятки кинокартин.

Его называли проницательным мечтателем. Скончался культовый режиссер, обладатель «Оскара» — Дэвид Линч. Ему было 78 лет. Как пишут американские СМИ, в последние дни здоровье мастера резко ухудшилось. Он был вынужден уехать из своего дома в Лос--Анджелесе, который был охвачен пожарами.

В творческой биографии Дэвида Линча — десятки кинокартин. Но, пожалуй, самая яркая работа — сериал «Твин Пикс». Чем еще запомнился легендарный режиссер — расскажет наш обозреватель Павел Матвеев.

Кто еще мог придумать эту фишку — постоянно сообщать людям прогноз погоды? Да и зачем, есть же метеоцентр. И отчего же у этих видео по полмиллиона просмотров? Да оттого, что это Линч. Он такой один. И к нему много вопросов. Ну, во-первых, главный: кто убил Лору Палмер?

Сериал «Твин Пикс» много месяцев заставлял миллионы людей по всему миру смотреть на часы — успеть бы добежать с котомками до дома и включить телевизор. Возможно, именно тогда, пусть еще безмолвно, родилась знаменитая теперь в рунете фраза «ничего не понятно, но очень интересно».

Это магия искусства. Дэвид был сложен, а порой совсем непонятен. И это его магнит. Его творчество — максимальный сюрреализм, на который было способно человечество в его эпоху. Линч вроде бы дурил. Это если не вдумываться в его слова!

И все же, черт возьми или бог его знает, как ему это удавалось? Вот об этом шедевральном «Шоссе в никуда» Линч сказал: «Мне нужно, чтобы было сложно. Но не чтобы сбить с толку, а чтобы дать почувствовать загадку». Что с ним самим делать-то теперь? Как его разгадать?

«Расплывчатые определения „артхаус“ или „кино не для всех“ в его случае сомнительны. Линч не любит умничать, он любит каноны жанра, работает на телевидении, рисует комиксы. Вот в чем высший уровень свободы, достигнутой Линчем: это свобода от контекста», — говорит кинорежиссер Микон Хаксман.

Такое ощущение, что, освободившись от контекста, он поймал в ловушку нас всех,потому что мы не всегда умеем видеть главное.

В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами. Но, как бы он сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой». Наверное, есть смысл прислушаться.