Черное море будут чистить от мазута бактериями

Фото, видео: Григорьев Максим/ТАСС; 5-tv.ru

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Добавлять препарат планируют как в воду, так и на песок на пляжах.

Специальные бактерии собираются применять для очистки воды и пляжей на Черноморском побережье России. Технологию совершенствуют ученые из Башкирии. Они уверены, что новый способ сбора нефтепродуктов поможет более оперативно ликвидировать разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Тем временем, Роспотребнадзор проводит исследование рыбы, которую добывают в этом районе. Насколько безопасны морепродукты для употребления, в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Вдоль всего побережья Анапы есть вот такие заграждения в три ряда: это два рва и защитные сети, которые задерживают нефтепродукты. Кроме того, устанавливают и боновые заграждения прямо в воде.

Похожие конструкции использовали в 2010 году в Мексиканском заливе после взрыва нефтяной платформы. Сейчас технологию совершенствуют прямо на берегу.

«Эта нефть, она, как правило, под бон протекает, и дальше распространяется загрязнение. Так вот, чтобы ее собрать, используется не только поплавковая часть бона, но и волокно. На волокно в будущем мы планируем вживить микроорганизмы», — говорит старший научный сотрудник научно производственного предприятия Виктор Рядинский.

Или, по-другому, — нефтедеструкторы. В 2012 году российские ученые разработали биопрепарат, который расщепляет нефтепродукты. В его основе бактерии, питающиеся углеводородами. Однако мазут — очень тяжелая фракция нефти, и расщепить его гораздо сложнее. Эксперименты по улучшению препарата сейчас проводят на полигонах в Керчи и в лабораториях Уфы.

«В соответствии с нашей технологией биопрепарат проводит рекультивацию в течение 120 дней. Но это в условиях Севера и Крайнего Севера. Так как в Краснодарском крае климатические условия более благоприятные для действия микроорганизмов, мы рассчитываем на получение результата в течение 30-40 дней», — говорит гендиректор научно-производственного предприятия Елена Логинова.

Их готовятся применить прямо в Черном море. Первую партию из Уфы доставили в Краснодарский край на этой неделе. Причем добавлять препарат планируют как в воду, так и на песок на пляжах. Одного только механического просеивания уже недостаточно.

«Мы даже визуально не наблюдаем комков битума (в песке), однако мы ощущаем ярко выраженный аромат. То есть это говорит о том, что какая-то часть углеводородов, нефтепродуктов, она сорбирована стенками», — говорит специалист международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Ирина Аберимок.

Ученые считают, что бактерии с загрязнениями на берегу справятся, однако до сих пор большая часть мазута остается в море, и там биопрепарат уже малоэффективен. Убирать приходится вручную.

«Оно при поднятии, отрыве с грунта принимает плавучую форму, пробует как бы всплыть наверх. То есть при отрыве с грунта ее лучше всего, наверное, собирать руками, либо что-то типа садков», — говорит водолаз Иван Солопов.

Сейчас в Краснодарском крае прохладная погода, и мазут находится в относительно твердом состоянии, но с приходом тепла он начнет плавиться и всплывать наверх. Со слов специалистов, Черное море будет еще долго покрыто нефтяной пленкой.

«Поэтому, по всему прочему, побережье, усилий надо значительно нарастить, если есть в этом хоть какая-то возможность. Потому что скоро станет тепло», — говорит руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев.

Поэтому остро стоит вопрос мониторинга окружающей среды — берут ли пробы воды, контролируют ли биоресурсы. В Роспотребнадзоре как раз отчитались, всё соответствует нормам, рыба и морепродукты безопасны для употребления.

«Вот на сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб, и пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим. Мы работаем вместе со специалистами, которые занимаются рыбоводством и рыболовством, и мы предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями, нашими силами, за счет федерального бюджета», — говорит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

А еще в Краснодарском крае и Крыму каждый день проводят анализ атмосферного воздуха: показатели сейчас в пределах допустимых значений. Питьевая вода тоже соответствует санитарным нормам.