Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Вертолет Ка-52М ударил по пункту временного размещения ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационным средством поражения по местоположению боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» летчики армейской авиации успешно поразили пункт временного размещения и личный состав ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52330 боевиков, 305 танков, 367 артиллерийских орудий, 1567 боевых бронированных машин и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.