Болезнь «зомби-оленей»: может ли инфекция передаться человеку

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

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Дикие кабаны заражались хронической изнуряющей болезнью, поедая больных животных.

Болезнь «зомби-оленей» или хроническая изнуряющая болезнь (CWD) может передаться человеку. Об этом «Известиям» рассказал член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Межвидовой переход уже начался. Это неизлечимое прионное заболевание, как коровье бешенство. Оно являет собой прогрессирующее поражение головного мозга. Его вызывают инфекционные белки (прионы).

«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует. На данный момент показано, что дикие свиньи могут заражаться, поедая трупы инфицированных оленей. Пока нет ни одного случая заражения CWD человека», — рассказал специалист.

Опасность того, что болезнь «зомби-оленей» способна поразить человека, была ранее озвучена исследователем инфекционных заболеваний Майклом Остерхолмом. Он ссылался на сведения о заражении CWD диких кабанов. Отсюда вытекает вероятность того, что заболеть могут и родственные кабанам домашние свиньи.

К тому же, клетки свиней похожи по своей структуре на человеческие. Следовательно, люди тоже находятся в зоне риска, отметил Остерхолм.

«Это патология типа коровьего бешенства. Класс таких болезней называют губчатой энцефалопатией. Она развивается за счет цепной реакции от взаимодействия с неправильным белком, который попадает в тело заразившегося с едой так же, как это было с коровьим бешенством. Прион — это нестандартный белок. Контактируя со своими соседями, точно такими же белками в мозге, он заставляет их сворачиваться в неправильную форму, как у себя. И все это накапливается. Про действие прионов на людей данных настолько мало, что до сих пор не затихают споры, помогает ли подогрев мяса для „обеззараживания“ от них», — рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Он вспомнил также о случаях, когда прионами животных заражались охотники. Скорее всего, на возможность заражения влияет количество и сходство белков разных видов — как в случае с коровьим бешенством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России почти в 20 регионах выявили случаи бешенства.