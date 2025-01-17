В Петербурге маг-вязальщик обманул клиентов на деньги

Фото, видео: 5-tv.ru

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Предлагая товар для продажи, он брал деньги и исчезал.

У одного предприимчивого гражданина Петербурга беседа с полицейскими впереди. И это будет очень странный разговор, если учесть, что молодой человек называет себя мастером узелковой магии, обещает своим клиентам заговоренные шарфы, но сил у него хватает только на сбор денег. Этого самозванца-чародея уже нашла корреспондент «Известий» Анастасия Волкова.

Каждая петелька с особой магической энергией. Эти шарфы и кофточки можно смело использовать в качестве оберега, во всяком случае так считает бывший участник «Битвы экстрасенсов» Кирилл Ковяков, ныне известный в Интернете как Кирилл Блэк. После проекта неожиданно сменил деятельность — теперь он самопровозглашенный «мастер узелковой магии». Якобы волшебный бизнес активно продвигает в соцсетях. Доброжелательный и ласковый, своих подписчиц, а их около трехсот тысяч, называет «золотушки мои».

«Драгоценности мои, все для вас. Вот такая прекрасная кутюрная сумка от Кирилла Александровича готова отправиться к своей новой хозяйке», — говорил он в Сети.

И после столь лестных слов заказы не заставляют себя долго ждать. Однако оплату бывший экстрасенс принимает через счет его друга-партнера. А после сам, как по взмаху волшебной палочки, исчезает в просторах мировой сети.

Юлия, как и другие обманутые клиенты, согласилась дать интервью только при условии анонимности. Захотела сделать себе на Новый год подарок — авторский шарфик от Кирилла Ковякова. В ноябре перевела шесть с половиной тысяч рублей! Но праздник прошел, а аксессуара до сих пор нет. И на связь 23-летний экстрасенс выходит редко.

Нашла также, он занимается флористикой, через нее нашла его мобильный телефон. Дозвониться не могла, трубку не берет, написала, ответил, но не сразу. Сказал, шарф задерживается, что-то не так.

Тогда Юлия попросила вернуть деньги — обещал отправить в течение пяти дней и снова пропал. В магию его слов женщина перестала верить и написала заявление в полицию. Уже возбуждено уголовное дело. Обращаться в полицию думают и другие обманутые клиенты, а их, судя по отзывам в интернете, десятки.

Решила поддержать его как блогера, как мастера и заказать у него шарф. Шарф был заказан в ноябре.

«Он долго не отвечал, потом ответил, что налаживает производство. Я ему написала, что шарф не нужен, я хочу вернуть деньги», - рассказала пострадавшая.

Оказалось, что блогер-экстрасенс готов в своих соцсетях продвигать работы и других авторов. Анастасия из Москвы занимается украшениями, хотела заказать рекламу. Отдала десятитысяч рублей. Но и она в ответ ничего не получила.

Он пользуется пробелами в законодательстве и очень аккуратненько и всегда тактично говорит: «Я не отказываюсь выплатить долг — я завтра, я в пятницу, я в четверг», и вот так он со всеми общается.

Также блогер уверяет, что шарфы скоро доедут до покупателей. Сейчас, по его словам, просто слишком много заказов.

«Людям, которым я не отправил товар, его еще ждут, и, собственно, его получат, те, кто запросил возврат, получат свои возвраты по этому товару. По рекламе я никого не обманывал, если у меня сгорели сроки и я не выставил рекламу и у меня запросили возврат — это только дело времени», — говорил блогер.

И, видимо, после нашего разговора с блогером Юлия сегодня получила от него свои деньги.