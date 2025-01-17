Личные трагедии Ольги Антоновой: тяжелое детство, измены мужа и гибель дочери

Фото: Кадр из х/ф «Цареубийца». реж.: Карен Шахназаров, 1991г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известность пришла к актрисе после выхода фильма Петра Фоменко «Почти смешная история».

Ольга Антонова выделялась на фоне других советских артистов чудаковатостью и неповторимым шармом. Коллеги называли ее «сказочным эльфом», да и сама она отзывалась о себе, как о человеке «не от мира сего».

«Странности» актрисы всегда помогали ей тонко чувствовать своих персонажей. Каждый образ в исполнении Ольги становился уникальным и неповторимым. Ленинградские театралы любили актрису. Она, в свою очередь, к театру тоже питала теплые чувства, а вот кино не особенно жаловала.

Несмешная история

Мать будущей актрисы работала учителем, а отец — Сергей Антонов — после участия в советско-финской и Великой Отечественной войнах занимался строительными работами. Супруги стали родителями в 1937 году. Когда дочери исполнилось пять лет, Сергей увлекся писательством.

Стихи мужчины дошли до Анны Ахматовой. Та нашла их весьма посредственными и посоветовала Антонову попробовать себя в прозе. Он принял рекомендацию к сведению и в 1944 году представил первый сборник рассказов.

Затем Сергей создал еще несколько сборников. За один из них получил Сталинскую премию, а его повесть «Дело было в Пенькове» легла в основу сюжета одноименного фильма Станислава Ростоцкого в 1957 году. Также он создал сценарии для лент «Порожний рейс» и «Дожди». Но это случится не скоро.

Ольге не успело исполниться четыре года, когда началась Великая Отечественная война. В тот же период в семье родился второй ребенок. Было принято решение как можно скорее переезжать из Ленинграда в Свердловск.

Самое яркое воспоминание из детства для Ольги — вкус жмыха. Бабушка отправляла ее за молоком к соседке, державшей козу. Давала с собой маленький кусочек жмыха и велела его рассасывать, но ни в коем случае не глотать. Так девочка боролась с желанием сделать хотя бы маленький глоток молока.

Чувство голода никогда не отпускало Ольгу. Она постоянно хотела есть, даже когда стала взрослой и оставила далеко позади тяжелые военные года. Вопреки всем трудностям, будущая актриса никогда не унывала — она оставалась жизнерадостным ребенком, была фантазеркой и мечтательницей.

Фото: Кадр из х/ф «Почти смешная история «. реж.: Петр Фоменко, 1977 г.

Когда Ольге исполнилось шесть лет, ее родители развелись. Мама ушла, забрав с собой братика. А Сергей с дочерью переехали в крохотную коммуналку. Денег не хватало, мужчине приходилось допоздна работать — писательская деятельность тогда не приносила ему ни копейки.

Сергей не мог уделять внимания своей дочери. Перед тем, как уйти на работу, он оставлял для нее еду на столе — если было, что есть. В противном случае девочка воровала хлеб с соседской кухни. А однажды объелась маслом, из-за чего ей было очень плохо.

Будучи подростком, Ольга подрабатывала, подметая мусор у магазинов. В выпускном классе девушку постигло несчастье — она получила травму и повредила позвоночник. Последствия привели к тому, что полгода девушка пролежала в больнице, прикованная к кровати.

По настоянию отца Ольга закончила курсы бухгалтера и готовилась к поступлению на факультет журналистики. Однако все изменил случай — прогуливаясь однажды с подружкой по набережной, она обратила внимание на молодых людей, которые громко читали стихи.

Оказалось, что они готовились к поступлению в театральный университет. Задиристые юноши рассказывали, что это очень сложно, и в лицо юной Антоновой заявили, что она точно не прошла бы конкурс. Ольгу задело это, она предложила новым знакомым пари. На следующий день они договорились вместе пойти в ЛГИТМиК.

Ольга и зачинщик спора успешно прошли отборочный экзамен. В 1965 году на руках девушки уже был диплом об образовании. Ее определили в труппу театра Комедии, где художественным руководителем был Николай Акимов. Коллеги и зрители встретили Антонову очень тепло.

Прозвище «сказочный эльф» закрепилось за актрисой из-за ее подхода к работе. Когда Ольга репетировала роль, она закрывала глаза и полностью абстрагировалась от окружающего мира. Для нее существовал лишь персонаж, которого предстояло сыграть и его действительность. Даже если кто-то окликал девушку, она не реагировала.

Антонову нечасто можно было увидеть в кино. С точки зрения актрисы, истинное искусство — это театр, ведь там можно увидеть живую реакцию публики.

Фото: Кадр из х/ф «Почти смешная история «. реж.: Петр Фоменко, 1977 г.

Личная жизнь

Ольга Антонова хорошо помнила свое детство. Она мечтала о крепкой семье и детях, но очень боялась того, что им придется страдать так же, как когда-то пришлось ей. Желая избежать подобного сценария, девушка очень внимательно подошла к вопросу выбора спутника жизни.

Ольга не принимала ухаживаний. Большинство мужчин казались ей несерьезными и не внушали доверия. Но однажды она заметила таинственного поклонника в толпе — он не пропускал ни одного спектакля актрисы, а затем начал дарить роскошные букеты цветов, в которые помещал письма со стихами.

Этим поклонником оказался Владимир Марамзин. Он был инженером и начальником отдела завода «Светлана». Ольга поверила в силу его чувств и приняла предложение руки и сердца. Со временем выяснилось, что любви в мужчине хватает на всех — он не ночевал дома и позволял себе красноречивые телефонные разговоры прямо в присутствии жены.

У супругов родилась дочь Александра. После этого отношения стали еще более напряженными. Ольга рассказывала, что несмотря на то, что ее муж был умным и талантливым человеком, его общество угнетало. Рядом с Владимиром актриса чувствовала себя еще более одиноко, чем без него. К тому же, он мог выйти из дома за хлебом, встретить симпатичную девушку и исчезнуть на несколько дней — словом, личность очень своеобразная.

Романы на стороне всегда заканчивались одинаково — мужчина возвращался к жене и делал вид, словно ничего не произошло. Ольга никому не могла признаться в том, что ее брак разваливается, даже матери. Актриса всю жизнь была убеждена, что неправильно взваливать на других свои проблемы.

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Точкой невозврата стал момент, когда Ольга застала в своем доме чужую женщину. Она сообщила мужу, что подает на развод. Владимиру, впрочем, мнение жены было не особенно интересно — в ответ он сказал, что разводиться не намерен, запер жену и дочь в квартире и ушел на несколько дней.

Семья жила на втором этаже. Ольга разбила окно и попросила соседку подставить лестницу. Так они и сбежали: мать с дочерью, маленький чемодан с вещами и розовый слон — любимая игрушка Саши. Брак длиною в 11 лет подошел к концу.

После этого актриса еще сильнее сторонилась мужчин. Коллеги сочувствовали ее нелегкой судьбе, но вместе с тем журили за то, что она никому не дает даже шанса. Однажды после спектакля актеры в шутку договорились найти для Ольги хорошего жениха.

«Где же их взять-то, хороших…», — грустно вздохнула женщина.

Фото: Кадр из х/ф «Цареубийца». реж.: Карен Шахназаров, 1991 г. ©РИА Новости/Пашвыкин

Свидетелем этого разговора стал художник-постановщик театра Игорь Иванов. Он давно обратил внимание на Ольгу и даже успел влюбиться в отстраненную и холодную актрису. Чувства мужчины были настолько сильными, что он носил при себе обручальное кольцо — надеялся, что однажды наступит подходящий момент, чтобы надеть его на палец Антоновой.

Разговор Ольги с коллегами мужчина счел именно таким. Увидев обручальное кольцо, женщина расхохоталась, а затем поспешила покинуть Игоря — предстояло много работы. Тем не менее, предложение мужчины никак не выходило из головы Антоновой. Спустя несколько дней она завела с ним серьезный разговор, чтобы узнать, не шутил ли он, когда предлагал жениться.

Не шутил. Так Игорь и Ольга стали парой, а вскоре действительно сыграли свадьбу. Союз вышел счастливым и крепким — их браку уже больше 40 лет.

Фото: Кадр из х/ф «Цареубийца», реж.: Карен Шахназаров, 1991 г.; © РИА Новости

Тяжелая утрата

Александра была единственным и горячо любимым ребенком Ольги. Когда девушке исполнилось 19 лет, она заболела тяжелой формой пневмонии. Организм не справился с болезнью. Так актриса потеряла самого дорогого человека. Всегда мечтая подарить своим детям счастье, которого ее саму лишили, женщина была вынуждена хоронить свою дочь.

Ольга никогда не давала комментариев о случившемся. Единственное, что она отметила — вернуться к полноценной жизни и сохранить рассудок ей помог горячо любимых муж. Александра при жизни любила коллекционировать кукол. Ольга сохранила обширную коллекцию в память о дочери, а позднее увлеклась и начала сама делать игрушки.

Ольга Антонова оставила работу в театре в 2015 года. Тогда пришел новый художественный руководитель Татьяна Казакова, женщины не смогли поладить. После этого актриса еще некоторое время сотрудничала с «Приютом комедианта», исполняя роль Софьи Толстой в постановке «Толстого нет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неделя остается до премьеры комедии «Василий».