Генеральный директор Пушкинского музея Лихачева покинет свой пост

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Она руководила площадкой с марта 2023 года.

Елизавета Лихачева, которая занимала пост генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, больше не является его руководителем. Об этом она сообщила 5-tv.ru.

"Да, это правда", - сказала Лихачева.

По информации от источника, близкого к ситуации, новым директором музея станет Ольга Галактионова. Ранее она занимала должность генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Елизавета Лихачева возглавила Пушкинский музей в марте 2023 года, сменив на этом посту Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года.

Ольга Галактионова стала руководителем РОСИЗО в 2021 году. До этого она занималась культурными проектами. Под ее руководством были реализованы масштабные выставочные и театральные проекты, приуроченные к Году театров в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниками новогоднего квеста Музея Победы стали около девяти тысяч детей.