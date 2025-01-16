Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Главная задача — сохранение исторической памяти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации 16 января.

Цель проведения Года защитника Отечества — сохранить историческую память, отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и выразить благодарность ветеранам, а также признать подвиг участников специальной военной операции.

Администрация президента должна создать организационный комитет по проведению Года защитника Отечества и определить его состав. Председателем комитета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Также необходимо создать дирекцию, разработать и утвердить план основных мероприятий и определить источники финансирования. Региональным властям рекомендовано проводить мероприятия в рамках Года защитника Отечества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел совещание оргкомитета «Победа».