Между Петербургом и Калининградом начал курсировать регулярный паром

Фото, видео: 5-tv.ru

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Судно может вместить до 150 пассажиров и 44 автопоезда на нижней палубе.

Из порта «Морской фасад» в Петербурге отправился первый регулярный паром в Калининград. На нижней палубе можно перевозить даже автобусы и тяжёлую строительную технику. На борту есть и каюты для пассажиров. Сколько стоит билет? И как долго длится водное путешествие? Корреспондент «Известий» Роман Иконников все выяснил.

Этот рейс в Калининград для парома «Антей» юбилейный — уже 30-й. Предыдущие 29 состоялись в прошлом году из Усть-Луги. Теперь порт отправления — Морской фасад Санкт-Петербурга. В последний раз борт с пассажирами выходил отсюда в ноябре 2019-го. В числе первых за пять лет туристов — трое путешественников.

Для Марии Мичкиной это еще и переезд — вместе с мужем они на своей машине решили перебраться из Челябинской области в Калининградскую. И даже то, что большую часть пути придется провести без интернета и связи с внешним миром, их не пугает.

Помимо трех пассажиров паром везёт в порт Пионерский 17 автомобилей. Загрузка минимальная, но и рейс тестовый.

«Необходимо проверить, посмотреть, настроить бизнес-процессы, чтобы и грузы накатные эффективно, корректно загружались на паром. Точно так же порт прибытия необходимо опробовать. По результату тестового рейса грузоперевозчик и оператор будут, соответственно, планировать вставать на уже регулярные рейсы», — говорит председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев.

Максимально «Антей» может перевозить 94 автопоезда и 150 пассажиров, для которых на борту обустроены 59 кают разной вместимости. Самый бюджетный вариант — 6820 рублей, самый дорогой — комфорт-класс за 12720 рублей. Дети до семи лет едут бесплатно.

Стоимость провоза личного транспорта: легковой автомобиль — 68 тысяч, мотоцикл или мопед — 36. Также путешественникам предоставляется четырехразовое питание и услуги безалкогольного бара. Время в пути — более двух суток и может изменяться в зависимости от погодных условий.

При этом льды Балтийского моря парому не страшны — судно имеет ледовый класс безопасности, который позволяет ему совершать переходы и в зимнее время.

Грузопассажирский паром «Антей» прибудет в порт Пионерский 19 января. Затем возьмёт обратный курс — из Калининграда в Петербург. В рейс судно будет выходить как минимум два раза в месяц.