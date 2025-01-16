Адское имя: в Германии суд запретил назвать ребенка Люцифером

Фото: 5-tv.ru

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О мотивации родителей дать своему сыну такое имя неизвестно.

В немецком городе Росток супружеской паре не разрешили назвать ребенка Люцифером. Семья обращалась в местный суд, но он категорически отказал. Об этом информирует издание Ostsee-Zeitung.

Стало известно, что родители подавали обращение в городской ЗАГС. Сотрудники организации отговорили людей, заявив, что имя Люцифер, принадлежащее дьяволу, может негативно сказаться на будущей жизни ребенка.

После того, как в желаемой регистрации было отказано, семья направила заявление уже в суд, но там их стремление также не приняли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена стали самыми популярными для новорожденных в 2024 году.