Адское имя: в Германии суд запретил назвать ребенка Люцифером
Немецкий суд отказал в просьбе назвать ребенка Люцифером
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
О мотивации родителей дать своему сыну такое имя неизвестно.
В немецком городе Росток супружеской паре не разрешили назвать ребенка Люцифером. Семья обращалась в местный суд, но он категорически отказал. Об этом информирует издание Ostsee-Zeitung.
Стало известно, что родители подавали обращение в городской ЗАГС. Сотрудники организации отговорили людей, заявив, что имя Люцифер, принадлежащее дьяволу, может негативно сказаться на будущей жизни ребенка.
После того, как в желаемой регистрации было отказано, семья направила заявление уже в суд, но там их стремление также не приняли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена стали самыми популярными для новорожденных в 2024 году.