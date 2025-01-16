Суд продлил арест Блиновской до 2 мая

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Блогер полностью признала свою вину в неуплате налогов.

Арест блогера Елены Блиновской продлен на три месяца, такое решение принял Савеловский суд Москвы. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала суда.

Блиновская пробудет в СИЗО до 2 мая 2025 года.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в этот день, Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у «продавщицы марафонов» оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам.