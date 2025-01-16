«Все возможно»: Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Президент РФ готов к переговорам при некотором условии.

Организовать встречу президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом возможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Однако министр иностранных дел отметил, что на данный момент какие-либо контакты, которые были бы посвящены подготовке встречи Путина и Трампа, отсутствуют.

«Товарищи (США — Прим.ред.) наворотили много чего, и в том числе в огромной степени в ущерб самим себе и, прежде всего, европейцам», — подчеркнул Лавров.

Он считает, что цель любой администрации США — «сделать Европу невеликой». Тем не менее, если предложение о переговорах поступит со стороны Соединенных Штатов, Путин его рассмотрит.

«При желании все возможно. Если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют», — объяснил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в СФ призвали осторожно относиться к возможным переговорам Путина и Трампа.