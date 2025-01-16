«Не как в США»: в России стабильная ситуация с производством яиц

Фото: 5-tv.ru

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Американскому рынку потребуются месяцы на восстановление после вспышки птичьего гриппа, но российские коллеги готовы к любому повороту событий.

В настоящее время в России наблюдается стабильность в производстве продукции птицеводства и в ценах на нее. По словам генерального директора Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галины Бобылевой. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«В сравнении с тем, что происходит в США, в России производство остается стабильным, цены стабильны, спрос на продукцию — и на яйцо, и на мясо — полностью удовлетворяется», — отметила Бобылева.

Бобылева отметила, что в случае возникновения небольших очагов птичьего гриппа в России производство не снижается. Принимаются все необходимые меры для обеспечения биологической безопасности.

В 2025 году планируется увеличение объемов производства и выполнение поставленных задач перед агропромышленным комплексом.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о дефиците яиц в США из-за вспышки птичьего гриппа. По данным за ноябрь и декабрь прошлого года, от этого заболевания погибло более 17 миллионов кур-несушек. Министерство сельского хозяйства США заявило, что это почти половина всех птиц, погибших от вируса в 2024 году. Для восстановления поголовья потребуются месяцы.

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