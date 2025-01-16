Двух новых фигурантов дела о теракте против Кириллова доставили в суд в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ погиб утром 17 декабря в результате взрыва.

В Басманный суд Москвы доставили двух новых фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили 5-tv.ru в инстанции.

Суд на заседании 16 января рассматривает ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Рамазана Падиева. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, фигурант вину не признает.

В результате суд арестовал Падиева до 17 февраля. Ранее фигурант не был судим, в армии он не служил, не женат и не имеет детей. Мужчина работает охранником. По решению суда позднее заседание стало проходить в закрытом режиме.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По информации ФСБ, он действовал по заданию украинских кураторов. Те обещали ему за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и возможность уехать в одну из стран Евросоюза для проживания.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что убийство Кириллова — это террористический акт. Российский лидер напомнил, что киевский режим неоднократно совершал преступления против россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что Кириллов стал настоящей костью в горле для русофобов на Западе, поскольку всегда говорил неудобную для них правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что двоих причастных к теракту против Кириллова задержали в Ингушетии. По версии правоохранительных органов, они обеспечили квартирой и транспортом исполнителей теракта.