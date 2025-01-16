Сухой или влажный корм? Чем лучше кормить собаку
Ветеринар Шеляков: выбирать корм по цене — самый глупый способ
Фото: 5-tv.ru
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Ветеринарный врач рассказал, что выбрать для своего питомца.
Сухой корм для питомца более полезный и питательный, чем влажный. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, в сухом корме больше витаминов и минералов.
«Сухие корма по качеству всегда будут немного повыше», — подчеркнул Михаил Шеляков.
Специалист также отметил, что сухой корм хранить намного удобнее, так как это не требует особых условий. Кроме того, его можно давать питомцу порционно.
Некоторые хозяева и вовсе оставляют пачку с кормом на день, а животное уже само решает, когда ему есть.
Помимо этого, когда, например, собака ест такой корм, она активно работает зубами и очищает их.
Однако и влажный корм имеет свои преимущества. Например, большое разнообразие вкусов. Аромат такого корма часто напоминает им запах мяса, поэтому они с удовольствием будут его уплетать. Главное — не переусердствовать.
Кроме того, из-за наличия большого количества влаги, питомец быстрее напивается и насыщается, что позволяет ему не переедать.
При этом если часто давать животному влажный корм, то у него могут начаться проблемы с зубами. По этой причине во время еды всегда должна идти нагрузка на зубы и десна.
«Влажные корма дают налет на зубах, который в дальнейшем превращается в зубной камень», — говорит ветеринар.
Хорошим решением будет смешивать сухой и влажный корм, говорит врач. Никаких проблем это не вызовет, если соблюдать пропорции и проследить, чтобы они были одного бренда и диеты.
Шеляков отметил, что при выборе корма не стоит опираться на его цену. Лучше ориентироваться на его породу, состояние здоровья и возраст.
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