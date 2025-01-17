Долгие разговоры на холоде могут привести к разрушению эмали

Врач Лысенков: горячие напитки и разговоры на холоде плохо влияют на зубы

Фото: 5-tv.ru

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Говорить слишком долгое время на улице вредно в зимнее время.

Во время холодов следует особо обратить внимание на здоровье зубов, поскольку холод часто негативно влияет на них. Среди основных опасностей — увеличение зубной чувствительности. Об этом с изданием Газета.ру поделился стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Эксперт сообщает, что тканям человеческого организма свойственно расширяться в тепле и сжиматься на холоде. От резких перепадов температуры на поверхности эмали зубов могут образоваться микротрещины.

«Риск особенно возрастает при употреблении горячих напитков на холоде», — говорит Лысенков.

Холодные жидкости также желательно не пить, будучи на улице. Особо специалист советует воздержаться от газированных напитков.

Также, по словам врача, зимой количество слюны сокращается, а она, как естественное препятствие, защищает эмаль.

«Не рекомендуется и много разговаривать на улице при минусовых температурах», — добавляет стоматолог.

Разговоры на холоде могут привести к деформации эмали и к ссыханию слизистой оболочки рта.

Лысенков напоминает о срочном визите к стоматологу при обнаружении повышенной чувствительности зубов. Предупредительная диагностика и курс лечения, при котором врач подберет средства профилактики, снизят дальнейшие возможные риски.

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