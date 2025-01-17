Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник

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Священник Савченко утверждает, что какие-либо обряды в этот вечер могут обернуться бедой.

Крещенский сочельник, проходящий в ночь с 18 на 19 января, на протяжении веков считался особым временем на Руси, когда граница между миром реальным и потусторонним становится крайне хрупкой.

В эту магическую ночь предки полагали, что им открываются уникальные возможности для гаданий и проведения ритуалов, позволяющих заглянуть в будущее и, возможно, даже повлиять на него. Однако священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко в разговоре с URA.RU предупреждает, что это занятие таит в себе опасности.

«Церковь занимает категорически негативную позицию по отношению к гаданиям. Мы их не признаем и всячески призываем людей этого не делать», — говорит Савченко, подчеркивая, что попытка предугадать будущее с помощью потусторонних сил — это не просто безобидная игра, а рискованное вмешательство в то, что не должно поддаваться пониманию людей.

«Это соблазнительная попытка, но неверная, потому что будущее нам неизвестно», — добавляет Николай.

Исключения, безусловно, бывают, но крайне редко, считает служитель церкви.

«Иногда святым дается некое видение будущего, но это всегда касается вопросов духовных смыслов, а не материальных», — напоминает он.

Опасность гаданий заключается не только в возможном обмане, но и в воздействии негативных сил.

«Человек, верящий в такие откровения, начинает принимать на веру и все, что оттуда поступает: разрушительные мысли, дела и советы», — предупреждает священник.

Гадания противоречат вере в Бога и могут привести к неправильным решениям и, как следствие, к серьезным проблемам.

Церковь советует верующим сосредоточиться на исконных ценностях праздника Крещения, обращаясь к молитве, а не к сомнительным источникам.

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