Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Голенков; 5-tv.ru

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В то же время США и их союзники отказываются проводить расследование по поводу терактов на «Северных потоках».

Запад преследует определенную цель, выдвигая обвинения против России по поводу порчи инфраструктуры в Балтийском море. Таким образом НАТО хочет ограничить экспорт российской нефти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Реальная цель всего этого — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти. Заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его прекращении во „внутреннее море“ НАТО. Об интересах конечных потребителей энергоносителей западники пекутся только на словах, на деле продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность», — сказал дипломат.

Сейчас Запад кидает призрачные претензии к России, хотя еще никаких прояснений обстоятельств произошедшего не было. В то же время США и их союзники отказываются проводить расследование по поводу терактов на «Северных потоках». По словам Захаровой, это фантастическое лицемерие.

«Уже два с лишним года длится нерасследование <…> При этом моментально выписаны были предписания на определение виновного в нынешней ситуации с Балтийским морем и телекоммуникационным кабелем и электрокабелем», — подчеркнула дипломат.

Тактику двойных стандартов Запад также использует в ситуации с атаками Украины на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Тем самым киевский режим угрожает работе инфраструктуры, обеспечивающей поступление голубого топлива в отдельные страны, которые являются членами Европейского союза.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжила расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул на планы США уничтожить «Турецкий поток».