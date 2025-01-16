«Бабка года»: певица Слава укачивает внука с бокалом вина в руке

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/nastya_slava; 5-tv.ru

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Знаменитость отдыхает на курорте вместе с семьей.

Певица Слава прекрасно отдыхает на курорте с маленьким внуком на руках. А помогает ей в этом бокал вина, который она распивает, укачивая в другой руке маленького Арсения. Соответствующее видео знаменитость разместила в своем блоге.

«Ну и на радость хейтерам! Бабка года!» — иронично написала 44-летняя певица под роликом.

На данный момент, она отдыхает вдали от суеты в теплых краях вместе со своей семьей. Естественно, в их числе оказался обожаемый певицей внук Арсений. Его родила дочь артистки Александра в марте 2023 года.

В соцсетях Слава часто размещает посты, на которых показывает, как нянчится с внуком. По словам знаменитости, ей нравится быть бабушкой.

«Качает малыша. Винчик обязательно, винишко. Ай, бабуля», — говорит голос за кадром.

Слава на это лишь рассмеялась и назвала себя лучшей бабушкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Слава показала пышные формы на концерте в Кремле.

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