Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские бойцы продолжают продвигаться в глубину обороны армии Украины.

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали более 580 боевиков ВСУ, а также уничтожили вражескую военную технику в ходе боев в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвигаться в глубину обороны неприятеля. Военнослужащие нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка ДНР.

«Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР. ВСУ побоялись, что российские военнослужащие обойдут их позиции под землей.