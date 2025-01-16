Харламов не увидит дочь: Асмус не захотела возвращаться в Россию с ребенком

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Райские острова пригрели и эту знаменитость.

Актриса Кристина Асмус решила задержаться подольше на Мальдивах, куда приехала отдыхать вместе с дочерью Анастасией еще до Нового года. В Москву возвращаться они пока не хотят, передает 7Дней.ru.

Звезда «Интернов» вместе с дочкой от юмориста Гарика Харламова Настей отметили 31 декабря и все январские праздники на райских островах. Особенно им понравилось заниматься снорклингом (плавание над поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой).

«Продлевать будете? А то! Нам тут настолько качественно, что решили поменять билеты и еще остаться. Съемки у меня из-за ноги чуть позже начинаются, так что зазор имеется», — написала знаменитость в соцсети.

Известно, что перед Новым годом Кристина Асмус повредила ногу на спектакле и, поэтому у нее появилось много свободного времени. Актриса не собирается упускать возможность, продолжая наслаждаться своим отдыхом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мать Гарика Харламова вспомнила первую встречу с его супругой.