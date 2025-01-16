В Киеве подписан закон о постановке на воинский учет несовершеннолетних

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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На западе требуют от Зеленского снизить возраст мобилизации.

В Киеве подписан новый закон — о постановке на воинский учет несовершеннолетних. Речь идет о 17-летних подростках.

Согласно документу, юноши обязаны передать сведения о себе через электронный кабинет призывника или лично явиться в военкомат. Если молодые люди не сделают этого, им будет выписан штраф — до 25 с половиной тысяч гривен. Это около 60 тысяч рублей.

Снизить возраст мобилизации от Зеленского требуют США и другие западные союзники. Кстати, достать больше живой силы призывают Украину и в администрации избранного президента США. Как заявил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — республиканец настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. В этом вопросе, администрация Трампа похоже пойдет по стопам демократов, считая, что острая нехватка солдат не позволяет стабилизировать фронт.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-министр иностранных дел Украины Кулеба отговорил сына воевать. Бывший чиновник рассказал, что его сын ходит на военные курсы.