Людей берегут, врага уничтожают: российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
Российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Украинские боевики пытаются отвечать, но им редко удается это сделать.
Большие потери несут ВСУ сейчас и в Курском приграничье. В Суджанском районе танки разбивают опорники киевских боевиков прямой наводкой. Прикрывают их в это время подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевики пытаются отвечать, но делают это все реже. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Прямое попадание — на месте прилета поднимается столб белого плотного дыма — поражен опорный пункт ВСУ. Еще один выстрел. И вновь у врага детонация, все в белом дыму.
Это Суджанское направление. Работают танкисты сводной артиллерийской группы командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат». Разносить позиции ВСУ здесь сейчас приходится целыми сутками.
«Много зашло таких идейных туда, наемников много, работаем, работаем. Танки, разведка, плюс САГ — тяжелая артиллерия. На днях пехоту врага разбомбили, „Брэдли“ подъезжала, ротация была, тоже поймали», — рассказал заместитель командира отделения, позывной «Диор».
Разведка в небе круглосуточно постоянно выявляет новые цели. Экипаж, после подтверждения, сразу готовится к выезду. Экипаж работает на танке Т-80, он полностью обшит листом толстой резины.
Очередная цель — цепь блиндажей ВСУ в лесу. Экипаж всегда сопровождает машина с РЭБом.
«Она выдвигается, прикрывает, сопровождаем до позиций. Не подпускаем вражеские беспилотники», — рассказывает боец с позывным «Чуна».
В составе есть человек, который занимается перехватом видеосигнала дрона ВСУ. Работа в подразделении отлажена и продумана до мелочей. Людей и технику здесь берегут. Врага — уничтожают.