YouTube в прошлом: более 40 млн россиян пользовались «VK видео» на новогодних праздниках

Фото: vk.com

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«VK видео» обогнал YouTube по количеству пользователей в день во время каникул.

Россияне чаще смотрели «VK видео», чем YouTube во время новогодних праздников. Наш сервис обогнал западный видеохостинг по количеству ежедневных пользователей. Об том сообщил ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов на новогодние праздники (29.12.01.08.2024.2025): „VK видео“ — 41 миллион человек, YouTube — 33 миллиона человек», — говорится в публикации.

При этом самое большое количество пользователей у «VK видео» было зафиксировано 8 января. В тот день их число составило 42 миллиона. Кроме того, третье место по числу ежедневных пользователей занял Rutube.

В среду, 15 января, сообщалось, что «ВКонтакте» обогнала Youtube по охватам. Декабрьские показатели посещения российской социальной сети почти достигли 92 миллионов человек. Американскую платформу, в то же время, посетили лишь 89,6 миллиона человек. С учетом замедления YouTube, охваты видеохостинга сократились на 6% за минувший год.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, некачественная работа YouTube в большей степени связана с решениями самой платформы. Американская корпорация Google практически перестала финансировать свои дочерние компании в России после того, как страны Запада ввели санкции против РФ. Вместе с тем были сокращены поставки техники, необходимой для качественной работы платформы. Так Google сам же для себя создал проблемы.

Кроме того, заявил президент, Google и YouTube обязаны соблюдать законы России. Они не должны злоупотреблять интернетом ради достижения политических целей своих правительств.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи ВКонтакте отметили праздники рекордными просмотрами клипов.