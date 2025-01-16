Школьница опоздала на урок из-за домогательств кондуктора в Архангельске

Фото: 5-tv.ru

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Девочка рассказала о случившемся руководству образовательного учреждения.

Семиклассница опоздала на урок в школе из-за домогательств со стороны кондуктора в автобусе в Архангельске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось утром 14 января. Школьница ехала на учебу, когда к ней начал приставать контролер. Как рассказал собеседник, в частности, мужчина гладил девочку по колену и пытался поцеловать ее в щеку.

О произошедшем школьница рассказала заместителю директора школы. После этого руководство образовательного учреждения обратилось в полицию. В результате правоохранители задержали кондуктора. Им оказался 36-летний иностранец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что школьница умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области.

Секс между девушкой и парнем случился по обоюдному согласию, насильственные действия последний не совершал. Однако в отношении парня возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье раскрыли серию убийств молодых девушек 22-летней давности. Маньяк нападал на жертв в темное время суток. Подозреваемый делал так, чтобы девушки не могли оказать ему сопротивление, а потом насиловал и убивал.