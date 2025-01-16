Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинский военнопленный рассказал, что офицерам ВСУ плевать на своих подчиненных.

Украинскому командованию важнее сохранить военную технику на поле боя, чем жизни боевиков. Самому президенту* Незалежной Владимиру Зеленскому и членам Верховной рады следует хотя бы несколько дней посидеть в окопах. Об этом заявил боевик ВСУ Руслан Мирный, попавший в плен армии России.

Мирный поделился, что попал на передовую после того, как в один прекрасный день просто решил пройтись от дома до магазина. Тогда на улице к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли шесть человек. Они закинули его в салон авто и увезли в военкомат. После он оказался на обучении в Днепропетровске, где пробыл месяц.

«Полный ******* (пофигизм. — Прим. ред.) офицерского состава к проблемам рядового состава. Для них важно было сохранить технику. Лучше положить больше людей, чем не сохранить технику», — сказал боевик.

Однажды Мирный смог сбежать. Он даже какое-то время считался пропавшим без вести, а потом и вовсе погибшим. Оказавшись на свободе, боевик отправился в Харьков, где живут его племянница с молодым человеком. Тот тоже служит в рядах ВСУ. Мирный с ним общался возле подъезда, а позже там же встретил двоих патрульных.

В результате Мирного снова забрали. Его и еще шестерых человек поздно ночью привезли в неизвестное место. Им приказали пойти в блиндаж, находящийся поблизости.

В какой-то момент над боевиками стал летать дрон ВСУ. Вдруг прогремел большой взрыв.

«Наше командование боится, что пленные могут в один прекрасный день прийти к ним домой и за все у них спросить. Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяло нас в окопах», — заключил он.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленные боевики ВСУ рассказали о подготовке инструкторов НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.