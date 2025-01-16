В Госдуме предлагают ограничить продажу пневматического оружия

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Его использование часто приводит к непоправимым последствиям.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев инициировал законопроект, который предполагает разрешение продажи пневматического оружия лицам, достигшим 18-летнего возраста. Эта мера направлена на предотвращение потенциально опасных ситуаций и защиту детей от травм.

«Установление возрастного ограничения на покупку любого пневматического оружия — необходимая мера для предотвращения несчастных случаев. Мы обязаны защищать наших детей», — подчеркнул Гусев, занимающий пост 1-го замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» и 1-го зампредседателя Комитета ГД по контролю.

В последнее время в России наблюдается рост случаев, когда подростки получают ранения из-за неосторожного обращения с пневматическими и игрушечными пистолетами. Например, в Рязани 14-летний школьник случайно выстрелил в своего одноклассника, а в Подмосковье девятиклассник ранил себя в висок. Оба инцидента потребовали медицинского вмешательства.

Гусев напоминает, что использование подростками оружия часто приводит к непоправимым последствиям.

Пневматическое оружие использует сжатый воздух или газ для выстрела. В настоящее время купить устройства с мощностью более 3 Дж можно только с 18 лет, однако модели с меньшей мощностью доступны для несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета.