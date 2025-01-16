Девятилетний ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае

Фото: Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws; 5-tv.ru

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

Тело девятилетнего ребенка без признаков жизни нашли в сугробе в деревне Росинка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Мальчика нашли ночью 15 января. По предварительным данным, днем того же дня он пошел гулять с тремя друзьями на участок, заметенный снегом. Дети прыгали в овраг с возвышенности.

«В какой-то момент произошло обрушение снежной плотной корки снега, в результате чего мальчик упал в сугроб и его засыпало снегом», — говорится в сообщении.

Прибывшие на помощь местные жители и полицейские извлекли тело ребенка из сугроба. Следователи проводят процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели мальчика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале, друзья искали мальчика после обрушения снега, но не обнаружили. В результате они вернулись домой и побоялись рассказывать родителям о случившемся.

Также отмечается, что погибший жил в благополучной семье. Мальчик учился в третьем классе.

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