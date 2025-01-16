Силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ не оставляют попыток атаковать территорию РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января перехватили и уничтожили 27 беспилотников армии Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Так, силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской.

Прежде сообщалось, что в Воронежской области загорелась нефтебаза в результате атаки беспилотников ВСУ. Последствия возгорания ликвидируют экстренные службы. Гусев также отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов. Беспилотник был создан в новгородском центре «Ушуйник». Местные инженеры разработали его с нуля и наладили выпуск меньше чем за год.