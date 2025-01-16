Израиль нанес массированный удар по Газе вопреки соглашению о прекращении огня

Фото, видео: Reuters/Stringer; из открытых источников; 5-tv.ru

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Погибли по меньшей мере 30 человек, среди них есть дети.

Вопреки договоренности о прекращении огня армия Израиля нанесла массированный удар по сектору Газа. Известно о гибели по меньшей мере 30 человек. Среди них женщины и дети. Об этом сообщил телеканал Al jazeera со ссылкой на источники в медицинских учреждениях.

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По информации телеканала, атаки со стороны израильской армии не прекращаются до сих пор

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Это стало результатом переговоров между сторонами, которые обязались также освободить заложников. Соглашение о мире должно вступить в силу 19 января.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Число человек, погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с тех пор превысила 40 тысяч.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, последняя страна начала применять ответные удары.