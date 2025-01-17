Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга

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У ученого двое сыновей — Роберт и Тимоти, а также дочь Люси.

Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, широко известный популяризатор науки и астрофизик. Он основал направление квантовой космологии, внес вклад в изучение черных дыр и одним из первых открыто заговорил о Большом взрыве. Целью ученого было посвятить людей, далеких от науки, в устройство Вселенной.

Хокинга волновало глобальное потепление, окружающая среда и неравенство в обществе. Он делал наш мир лучше вопреки тому, что большую часть жизни провел в инвалидном кресле. В борьбе с тяжелой болезнью — боковым амиотрофическим склерозом — ему помогала жена и трое детей.

Жизнь вопреки

Отец Стивена Хокинга был врачом, а мать — экономистом. Оба являлись выпускниками Оксфордского университета. Во время Второй мировой войны супруги переехали из Лондона в Оксфорд. Там у них родился первенец — Стивен.

Мальчик последовал примеру родителей и в 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике. В 1966 году он получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

О своем диагнозе Хокинг узнал в 21 год. Боковой амиотрофический склероз — это заболевание, при котором клетки головного и спинного мозга, отвечающие за движения мышц, погибают. Болезнь развивалась и в конце концов привела к тому, что ученый оказался практически полностью парализован.

В возрасте 43 лет Стивен Хокинг заболел воспалением легким. После вынужденной трахеостомии он перестал разговаривать. Тогда появилась потребность в использовании синтезатора речи, а через 12 лет — в персональном компьютере, который управлялся с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки.

Вместе с новостью о страшном диагнозе в жизнь Хокинга пришла любовь — он познакомился с Джейн Берил Уайлд. Молодая студентка знала о болезни Стивена, однако это не пугало девушку. Молодые люди начали встречаться и вскоре поженились. В браке родилось двое сыновей и дочь.

Стивен Хокинг был хорошим отцом своим детям, пусть это и давалось ему с огромным трудом. Ученый старался привить сыновьям и дочери любовь к труду, научить их быть смелыми. Интерес к любым увлечениям он всегда поддерживал, а вот заставлять детей заниматься тем, что им неинтересно, было не в его правилах.

Брак Джейн и Стивен развалился спустя 26 лет. Новой возлюбленной ученого стала его сиделка Элейн Мэнсон. Все вокруг были уверены, что она плохо относится к Хокингу — его дети даже подали на девушку в суд, однако мужчина отрицал все обвинения. Они были вместе 11 лет, а затем развелись.

Диана Кинг — последняя любовь Хокинга — была младше его на 39 лет и страдала от маниакальной депрессии. Эти отношения ученый предпочел не скреплять узами брака — переживал, что дети неправильно его поймут.

Стивен Хокинг с женой. www.globallookpress.com

Роберт Хокинг

Из троих детей Стивена Хокинга Роберт был единственным, кто с раннего детства проявлял интерес к физике. Он мечтал, что вырастет и станет ученым — как отец. Рассказы последнего о квантовой физике очень впечатляли мальчика, а Стивен его стремления с радостью поддерживал.

Роберт тоже окончил Оксфордский университет. Он получил специальность инженера-программиста. Молодой человек был крайне увлечен своим делом, а потому стал в нем очень хорош — в конце концов компания Microsoft предложила ему работу в сфере информации и технологий. Роберт Хокинг до сих пор остается там.

Мать Роберта описывала его как сострадательного и чуткого мальчика. Учитывая, за Стивеном необходимо было постоянно заботиться, его сыновьям и дочери приходилось «делать многие вещи, которые дети делать не должны». Возможно, именно это обстоятельство укрепило в них сострадательность и доброту.

Сейчас Роберт живет в Сиэтле. Он женат и воспитывает двоих детей — сына и дочь. Со СМИ мужчина предпочитает не контактировать, но однажды рассказал, что никак не может забыть важный совет своего отца. Стивен Хокинг учил сына, что ни за что нельзя бросать работу, которая дарит жизни смысл, иначе твой мир опустеет.

Роберт Хокинг, Тимоти Хокинг. www.globallookpress.com/ Andrew Parsons

Люси Хокинг

Люси — средний ребенок в семье. Не предавая семейных традиций, она окончила Оксфорд — целью девушки было изучение французского и русского языка. Она даже жила некоторое время в Москве, а затем поступила в Лондонский университет на специальность «международная журналистика».

Люси Хокинг сразу после окончания университета демонстрировала успехи в журналистике, однако она не могла полностью погрузиться в гуманитарные науки — ей казалось, что таким образом она не реализовывает свой потенциал полностью.

Тогда девушка решила поставить в приоритет деятельность писателя. Ей хотелось дать ясность некоторым идеям своего отца. Учитывая отличный слог Люси, у нее это получилось — она писала научные книги, в основном для детей, в которых простым языком объясняла серьезные научные концепции.

Люси Хокинг выступила в качестве режиссера нескольких документальных фильмов о влиянии технологий на человечество. Этой же теме была посвящена ее серия подкастов. Девушка ездила по всему миру и выступала с лекциями по физике, астрономии и космологии. Ее слушателями была молодежь.

Также она создала уникальную образовательную программу для учеников начальной школы. Девушке хочется, чтобы люди осознали, насколько наука интересна. Она борется с предубеждениями о ее недосягаемости.

Отец поддерживал стремления дочери — в последние годы жизни он стал ее соавтором в создании приключенческих детских романов. Книги относятся к жанру «фэнтези», однако основаны на реальных научных концепциях.

Известная книга «Краткие ответы на большие вопросы» является результатом совместной работы отца и дочери. К большому сожалению, Стивен Хокинг умер прежде, чем она была опубликована.

Тимоти Хокинг, Люси Хокинг. www.globallookpress.com/Ray Tang

Тимоти Хокинг

Рождение младшего ребенка — Тимоти — пришлось на тот период, когда Стивен почти лишился речи. Мальчик не понимал отца, когда был маленьким, а потому они практически не общались. Впоследствии синтезатор речи помог им наладить тесную связь. Тимоти позднее подмечал злую иронию — момент, когда Стивен полностью лишился речи, стал началом их отношений.

Увлечение Тимоти сильно отличалось от пристрастий его брата и сестры. Юноша очень любил автогонки. Несмотря на то, что с наукой этот спорт имеет мало общего, Стивен очень старался дать сыну возможность стать ближе к тому, что ему нравится — вдвоем с мальчиком, в инвалидной коляске, Хокинг посетил множество гонок.

Порой Стивена и Тимоти сопровождал глава Формулы 1 Фрэнк Уильямс. Последний тоже не мог ходить. За ходом соревнования эти трое наблюдали из боксов команды Уильямса.

Хокинг часто играл со своим младшим сыном в шахматы. Тимоти всегда признавал в отце невероятно сильного соперника. Стивен всегда учил его — любые идеи должны быть выдвинуты и озвучены. Даже если другие сочтут их глупыми, это не повод, чтобы останавливаться на пути к своей цели.

Удивительно, но Тимоти Хокинг не заканчивал Оксфорд. Вместо этого он изучал французский и испанский языки в Эксетерском университете. После выпуска устроился в компанию Lego менеджером.

В настоящий момент мужчина выполняет возложенные на него профессиональные обязанности по управлению имуществом семьи Хокинг. Кроме того, он — специалист по развитию бренда в Hawking Estate. Цель его работы — защищать и продвигать наследие своего оцта.

Тимоти — замкнутая и загадочная фигура. Со СМИ он обсуждает исключительно вопросы, касающиеся работы своего отца. Неизвестно, есть ли у мужчина семья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что такое амиотрофический склероз и как от него спастись.