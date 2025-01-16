Заканчиваются не деньги, а украинцы: в США призвали Зеленского снять розовые очки

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Белом доме начинает меняться риторика относительно ситуации на фронте.

Меняется администрация США, а вслед за ней и риторика. Как заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются люди.

На выступлении в Сенате он сделал ряд заявлений, которые вряд ли понравятся киевским властям. По словам Рубио, рассчитывать на возвращение утраченных территорий Киеву точно не стоит.

«Считаю абсолютно нереалистичной идею о том, что Украина сможет вернуться к границам до начала спецоперации РФ. Достижение мира на Украине потребует реалистичного подхода и уступок как со стороны России, так и Украины. Решение конфликта на Украине потребует баланса интересов. Это будет сложный процесс», — сказал Марко Рубио.

А потенциальный глава ЦРУ заявил, что готов сделать все, чтобы избежать военного противостояния с Россией, и считает важным установить прагматичные контакты. Правда, пока что никто из команды избранного президента Дональда Трампа не конкретизировал, как именно они собираются разрешить конфликт.