Громкое убийство нижегородского предпринимателя: почему виновные до сих пор на свободе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Бизнесмен погиб месяц назад в ходе драки в кафе — он получил удар ножом прямо в сердце.

Резонансное убийство в Нижегородской области: обычная вечеринка в местном ресторане закончилась словесной перепалкой и дракой, один из участников которой получил удар ножом прямо в сердце. У врачей не было шансов его спасти. Теперь родственники погибшего пытаются добиться справедливого наказания для виновных. Подробнее — в репортаже корреспондента «Известий» Хаирбека Алмакаева.

К месту захоронения своего младшего брата Али, Руслан Саидов приходит каждый день вот уже ровно месяц. Мужчина не может смириться с тем что убийцы, которые жестоко зарезали его родственника, до сих пор на свободе

«Вот в этом месте похоронен мой брат. Я и моя семья каждый день здесь бываем. В голове у нас одна мысль. Мы хотим добиться справедливости, чтобы все причастные к этому убийству люди были наказаны», — говорит брат погибшего Руслан Саидов.

В тот злополучный вечер предприниматель Али Саидов отправился в местный ресторан отмечать день рождения сына своего товарища.

Поначалу вечеринка проходила в довольно спокойной обстановке, пока Саидову не стала докучать компания за соседним столиком. Мужчины вели себя развязно, к тому же один из них был должен бизнесмену денег.

«Эти люди подходили неоднократно к их столу Али и его друзей и выражали то ли свое уважение, то ли желание посидеть с ними за столом и выпить. Али, так понимаю, сказал: «Если вы уважаете, то верните тогда долг», — рассказывает вдова погибшего Дарья Саидова.

Должник замечание посчитал слишком грубым. А человека, которого за столом называл чуть ли не братом, позвал на разговор. Дальнейшее развитие событий сняли камеры наблюдения в фойе ресторана.

Зачинщиком конфликта стал Эдуард Шамиев — так считает следствие. В драке он начал проигрывать, а на помощь позвал знакомых. Подоспевшие друзья, вместо того чтобы разнимать, не придумали ничего лучше, как вложить в руку агрессивного товарища нож, который заранее захватили на кухне.

Оказалось, холодным оружием размахивал не только Эдуард, но и его спутники.

«Мне наносят несколько ударов Рыбаков Кирилл. А Кисилев Дмитрий меня валит на землю и продолжительное время удерживает, не давая подняться. Перед собой я видел Рыбакова Кирилла, который угрожал меня зарезать», — рассказывает брат погибшего Руслан Саидов.

Руслану повезло больше, чем его родственнику — ранения оказались неглубокими. А вот Али после драки сразу стало плохо, и он начал терять сознание. В больницу его повезли старший брат и другие очевидцы поножовщины.

«Просто уехали. Их даже не задерживали. Я считаю, здесь кто-то это покрывает», — рассказывает вдова погибшего Дарья Саидова.

Главный подозреваемый Эдуард Шамиев сейчас в бегах, а его сообщники даже не допрошены. Кроме того, участники могут быть причастны к другой странной гибели местного жителя.

«Следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Совместно с оперативными службами проводятся оперативо-розыскные мероприятия, направленных на установление лиц, причастных к этому преступлению», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Ольга Круглова.

Расследование преступлений взяли на контроль. И не исключено, что совсем скоро все молодые люди окажутся на скамье подсудимых.