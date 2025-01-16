Неделя остается до премьеры комедии «Василий»

Фото, видео: Кадр из х/ф «Василий». реж.:Дмитрий Литвиненко, 2024г.; 5-tv.ru

Новую картину, которая выходит в прокат 23 января, уже посмотрели кинокритики. Ее сравнивают с культовым «Братом-2».

Всего неделя остается до грандиозной всероссийской премьеры: 23 января на экраны выйдет остросюжетная комедия «Василий». В центре сюжета — история двух братьев-близнецов, которые по воле судьбы оказались в разных точках планеты.

Новую картину уже посмотрели кинокритики и сравнили ее с культовым «Братом-2». Именно этим фильмом вдохновились создатели и главные герои «Василия». Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказывает подробности.

Василий полетит. Василий добрый. А Коля — аферист. Связался в Мексике с плохой компанией, предал брата-близнеца. На этом конфликте, ярких приключениях в далекой экзотической стране и построен сюжет комедии «Василий».

Брат за брата? Хороший спасает плохого? Где-то это уже было, подумает отечественный зритель. И точно! «Василий» периодически отсылает к культовому «Брату-2». Так быстрее донести до зрителя философский смысл истории.

Этого эффекта можно добиться. Правильный ракурс, правильно движение в кадре. Правильный свитер — это важно. Глаз зрителя всегда замечает такие детали.

Но все это работает — если кино настоящая, признанная, а главное — народная классика.

Это называется настоящий российский киноязык.

Василий явно неспроста ищет брата в жаркой-жаркой Мексике в нелепом старом свитере. Есть и прямые цитаты.

«Вот эта тема, брата и путешествия, она, понятно, отсылает нас к культовой вещи. Нам кажется, что просто сам персонаж Василий, когда летит, он себя все равно ассоциирует с Багровым», — говорит Дмитрий Литвиненко, режиссер.

Александр Петров, который в фильме «Василий» играет сразу двух братьев, отсылки к балабановскому кино считает даже обязательными.

«У нас это все в крови сидит. И „Брат“, и „Брат-2“. Мне кажется, даже странно было не брать эти вещи. Это наша русская душа. Так же как очень много есть у нас от Есенина, очень много есть от Высоцкого», — перечисляет Петров.

Кто глубоко в материале, заметит и едва уловимые сходства. Например, похожие сцены с участковыми за столом. Но главное — классика помогает раскрыть характеры братьев. Один готов ради денег на все, другой жизнь посвятил детям. И у женщин имеет стабильный успех.

Любят Василия по обе стороны океана.

«Что в нем такого привлекательного, что в него ваша героиня влюбляется?» — спрашивает корреспондент.

«Вот мне в жизни нравятся такие скромные люди! Он простой, обычный, добрый, милый человек», — объясняет актриса Валентина Мазунина.

Василий — обаятельный, скромный, в сложной ситуации ведет себя как герой. Николай только в конце одумается. Метаморфоза понятная российскому зрителю. В «Брате» про такое говорили. Не хватает только знаменитой фразы: «Я гулял, понимаете? Я в Америке первый раз. Я ж не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно».

И Мексика — как раз та страна, где ходить можно далеко не везде.

На другом континенте все по-другому. Неожиданные сюжетные повороты и шутки, что имеют все шансы разойтись потом на цитаты.

Как разошлись шутки из «Брата» и «Брата-2». В отличие от них, фильм «Василий» — прежде всего, комедия. Но на близкий каждому российскому зрителю вопрос «в чем сила?» здесь тоже попытаются дать ответ.