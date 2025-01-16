Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину
The Telegraph: Стармер и Макрон обсудили отправку миротворцев на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com/Federico Gambarini; 5-tv.ru
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Решатся ли они переступить «красную линию»?
Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили отправку своих войск на Украину. Речь идет о вводе так называемого миротворческого контингента в случае прекращения огня. Детали переговоров держат в тайне. Но, как пишет издание The Telegraph, Лондон пока не дает свое согласие.
В Форин-офисе опасаются, что отправка военных может привести к еще большей эскалации. Макрон, в свою очередь, активнее всех в Европе продвигает подобную авантюру. И ранее обсудил ее с президентом* Украины Владимиром Зеленским.
Москва обозначила свою позицию предельно четко: отправленные на Украину западные войска станут законной целью для наших подразделений. В то же время Россия не исключает размещение миротворцев, но исключительно с согласия обеих сторон конфликта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти