В России допустили провокации Украины до ухода Байдена с поста президента
Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
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Киев заинтересован в том, чтобы предотвратить диалог между Москвой и Вашингтоном после прихода к власти Дональда Трампа.
Не исключены провокации со стороны Украины до ухода Джо Байдена с поста президента США. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы», — сообщил посол.
Последние несколько дней крайне напряженные, добавил Мирошник. Президент Украины Владимир Зеленский* и его ближайшее окружение нервничают. Диалог между США и Россией — нежелательный исход для Киева, а потому они ищут способ, чтобы помешать ему.
«Любой вариант прекращения кровопролития на Украине для Зеленского и его окружения политически смертельны», — отметил Мирошник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США считают невозможным возвращение Украины к своим былым границам.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти