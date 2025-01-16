В семье актрисы Светланы Немоляевой стряслось большое горе: он шел на поправку, но организм не справился

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артистка потеряла близкого человека — брата. Что о нем известно?

Новый 2025 год начался с траурных вестей для поклонников искусства — сначала из жизни после затяжной болезни ушла народная артистка России Евгения Добровольская, а вслед за ней, спустя всего сутки после похорон, беда постучалась и в дом ее коллеги — тоже народной артистки России Светланы Немоляевой. По информации ТАСС, в Москве ушел из жизни родной брат звезды советского кино, балетмейстер Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет.

«30 минут назад ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», — рассказали агентству в пресс-службе Большого театра.

Новость о смерти Всеволода Владимировича стала неожиданной и тяжелой для Светланы Владимировны, ведь ей казалось, что брат уже идет на поправку. Осенью он потерял сознание у себя дома: по информации журналистов, у Немоляева резко закружилась голова. Артист потерял равновесие и упал, ударившись затылком о стеклянный шкаф.

«Он вставал и уже стал ходить. И как-то я давно ему не звонила, дня два-три. Не знаю, я позвонила сейчас ему, мне говорят, что его телефон недоступен», — рассказывала несколько месяцев назад в беседе с NEWS.ru.

В больнице балетмейстеру оперативно наложили швы. Несколько недель Всеволод Немоляев пробыл под наблюдением медиков, а затем покинул стены больницы, чтобы долечиться дома.

Предварительной причиной смерти брата Светланы Немоляевой врачи назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. В последние годы артист Большого театра периодически жаловался на боли в груди, но неприятные ощущения не мешали ему продолжать режиссировать постановки в стенах одного из самых больших театров в стране.

Ему рукоплескали сотни

Фото: ВКонтакте/Большой театр России/bolshoitheatre

Брат одной из главных советских красавиц, актрисы Светланы Немоляевой, Всеволод Немоляев посвятил более 55 лет своей жизни служению Большому театру. Теперь уже мало кто вспомнит, но в первый раз Немоляев вышел на сцену учреждения культуры, едва ему стукнуло 14 — в 1956 году.

Уже тогда отечественные мировые критики отмечали у Немоляева врожденное чувство музыки и прекрасного. Все они сходились во мнениях, что второго такого неповторимого профессионала на сцене Большого театра уже не будет, и оказались правы.

На каждой постановке обескураженные происходящей на сцене магией зрители рукоплескали Немоляеву и многократно вызывали артиста «на бис». Практически с детства Немоляев мечтал связать свою карьеру с театром и балетом.

Начав карьеру как артист балета, он стал солистом всего через семь лет после первого выступления, а затем возглавил мужскую группу кордебалета. Всего на позиции солиста Немоляев выступал пять лет, еще 20 лет входил в состав балетной труппы.

В качестве режиссера он работал над знаковыми постановками, такими как «Щелкунчик», «Спартак» и «Золотой век». Его вклад в искусство и хореографию невозможно переоценить, а его уход — большая утрата как для мира искусства, так и для семьи Светланы Немоляевой.

Пошел по стопам матери

Фото: Bolshoi Theatre/YouYube

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года в артистической семье. Мать артиста балета, Софья Александровна, окончила хореографическое училище при Большом театре вместе с Суламифь Мессерер, с которой всю жизнь дружила.

С детства восхищавшийся успехами родительницы Всеволод мечтал пойти по ее стопам, но карьера матери как балерины не сложилась. С ног на голову жизнь женщины перевернул несчастный случай — катаясь на коньках, мать Немоляевых повредила ногу и танцевать на прежнем уровне больше не могла.

Главной опорой для семьи в тот период стал отчим — чиновник Ион Оськин работал в Комитете по делам искусств при Совете Министров СССР и неплохо зарабатывал. Связь с отцом, несмотря на развод родителей, Немоляев не утратил — в свободное от учебы время Всеволод встречался с родителем, чтобы обсудить свои успехи.

«Я его (и отца, и отчима — Прим. ред.) очень любил. Родители были светскими людьми, которых знала вся театральная Москва, и они знали всех», — рассказывал Немоляев в интервью Москвич Mag.

О детстве будущий артист балета всегда вспоминал с особой теплотой, признаваясь — даже в преклонном возрасте он не единожды ностальгировал о делах давно минувших и о возможности полюбоваться потолками в квартире на Остоженке.

«Мы жили в большой квартире в доходном доме на Рождественке, тогда улице Жданова. Очень качественный фундаментальный дом с большими окнами и мраморными лестницами, до революции он принадлежал знаменитому врачу Захарьину, который лечил Федора Шаляпина. Почти каждый вечер у нас дома собирались артисты Большого театра, самые известные врачи. Я с детства был вхож в артистические круги», — признавался Немоляев.

Интриги коллег по Большому театру

Фото:. Борисов Б/ТАСС

В свое время вся семья Немоляевых застала и Великую Отечественную войну, и салют в честь Победы в 1945 году. Совпало ли, но в тот период будущий артист балета впервые встретил свою партнершу, дочь руководителя танцевальной группы Татьяны Устиновой, Лилю. С ней Немоляев прошел самые непростые времена.

«В Большой я пришел в 1956 году из училища. У нас был очень талантливый курс, в театр взяли 16 человек — небывалый случай в истории. Атмосфера была домашняя, много общения. В те годы театр был целой империей, были даже свои санатории», — вспоминал Немоляев.

Радоваться, правда, пришлось недолго: очень быстро дружеская атмосфера в коллективе сменилась на интриги. Талантливый и перспективный Немоляев был одним из тех, кто попал под прицел злопыхателей.

«Конечно, были и интриги. Против меня тоже интриговали, не могли простить и то, что родители были начальниками, и то, что я очень рано начал ездить за границу, еще не окончив училища. Иногда я думал, может, в чем-то они правы, старался не конфликтовать, а из сложных ситуаций выходить в позитив и просто заниматься тем, чем могу», — рассуждал он.

В какой-то момент склоки и конфликты из-за конкуренции подтолкнули Немоляева задуматься об уходе из профессии и начать играть в футбол, но рук артист балета не опустил. Его усилия были вознаграждены.

«Футбол всегда был моей страстью. Первый раз на матч я попал в 1945 году с соседями, братьями Каныгиными, футбольными болельщиками — мама отпустила меня вместе с ними на стадион „Сталинец“ в Измайлово на матч ЦДКА, где Всеволод Бобров впервые вышел на поле и забил два мяча. Начиная с 1945 года я стал преданным болельщиком команды ЦДКА и даже подумывал бросить все. Следующие два года сам занимался профессиональным футболом в парке, где тренировались игроки команды, они же и жили в гостинице. К счастью, Бог отвел, а футболистом я так и не стал», — рассказывал при жизни режиссер балета.

О Москве Всеволод Немоляев отзывался как о городе, в котором сбываются все мечты, и действительно: именно тут выдающийся артист и постановщик окончил училище, построил громкую карьеру и был успешен.

За свою карьеру артист участвовал в спектаклях «Щелкунчик», «Спартак», снимался в художественном телефильме «После бала», в концертном репертуаре Немоляева — хореографические номера «Куклы» и «Музыкальная табакерка» на музыку Анатолия Лядова.

Немоляев участвовал в постановке таких известных произведений, как балеты «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.

У артиста балета остался сын. Кирилл Немоляев — российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, музыкальный продюсер, артист балета.