От автопрома до станкостроения: как развивается промышленное сотрудничество РФ и Белоруссии

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Товарооборот двух стран растет постоянно. По итогам 2024 года он уже превысил пять триллионов рублей.

Насколько хорошо мы адаптировались к этим многочисленным санкциям, можно увидеть на примере отношений России и Белоруссии. Оба государства подвергаются сильнейшему давлению со стороны Запада. И успешно ему противостоят.

Речь идет не только об импорте и экспорте. И Москва, и Минск остаются в выигрыше, открывая совместные предприятия, создаются целые производственные кластеры. Как все работает, увидел корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Конвейер белорусского МАЗ. Десятки грузовиков ждут отправки в Россию. По итогам года экспорт вырос на треть.

«Более 60% производимой нами техники — грузовой, специальной, пассажирской, коммунальной — мы поставляем в Российскую Федерацию», — сказал заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» Владимир Янушко.

У нас собирают коробку передач и двигатель, остальное в Минске. Производства России и Белоруссии давно соединены в общую сеть, и не только в этой компании.

Еще один пример такой связки — БелАЗ. Карьерные самосвалы поставляют от Ставрополья до Сахалина. Последний из совместных, можно сказать, прорывных проектов: гибрид, который работает на новом виде топлива — водороде.

«Одна мембрана пропускает только водород. Катализаторы встречаются вместе и вырабатывают электроэнергию», — рассказал главный конструктор по карьерной технике ОАО «БелАЗ» Леонид Трухнов.

Автопром — вообще отдельная строка экономик государств-партнеров. После того как Запад блокировал поставки своих авто на наш рынок, сюда пришли Китай и Белоруссия. И цифры, особенно те, что касаются легковых машин, впечатляют. Быстро растет экспорт в нашу страну минских автобусов, трамваев и электробусов.

Россию и Белоруссию не разделяют границы: у нас единая таможенная, финансовая система. От Бреста до Владивостока свободно перемещаются товары, а производства и НИИ связаны в единую логистическую цепочку.

И, конечно, наше промышленное сотрудничество — это отнюдь не только автопром. Так, например, Россия и Белоруссия вместе занимаются станкостроением, теперь уже под общим брендом.

«Станок „Союзный“, назовем его так. Он будет состоять только из комплектующих белорусско-российского производства», — рассказал начальник управления маркетинга ОАО «СтанкоГомель» Сергей Нестерович.

Вместе все эти проекты дают тысячи рабочих мест и приносят в бюджеты стран-партнеров огромные деньги.

«В текущем году ВВП выше 104%. Неплохо. Главным источником роста валового внутреннего продукта заявлены инвестиции на уровне почти 108%», — рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Товарооборот двух стран растет постоянно. По итогам 2024 года он уже превысил пять триллионов рублей.

«В этом году, как и в прошлом, пик нашего совместного товарооборота, в том числе поставок из Белоруссии в Российскую Федерацию. Мы говорим постоянно, что в плане социально-экономического развития Российская Федерация — это партнер номер один для Белоруссии», — отметил министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.

Эффект взаимной поддержки опять-таки в цифрах. Даже в непростые времена противоборства с Западом экономики двух стран идут в рост — по итогам года плюс на 4%.