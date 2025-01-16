Бросил мать с младенцем, не моет руки 10 лет: что известно о кандидате в шефы Пентагона Хегсете

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Он пообещал, что если будет утвержден на пост, то бросит пить. А нарушит данное слово — уйдет в отставку.

Событие, которое комментируют во многих странах, — это выступление в конгрессе кандидата на должность министра обороны США. Казалось бы, о чем можно спросить человека, который может возглавить одну из сильнейших армий мира? Самыми яркими моментами, как ни странно, стали: обсуждение любовных похождений и принесение клятвы бросить пить. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев расскажет в своем репортаже о цирке на Капитолийском холме.

Держать удар Хегсет умеет. Ветеран Ирака и Афганистана, а в последние восемь лет еще и ведущий утреннего шоу на Fox News — понятно, что этот опыт дает невозмутимость и под дулами, и перед объективами камер.

«Министерство обороны при Дональде Трампе будет добиваться мира через силу. Я руководил войсками в бою. Я нажимал на спусковой крючок, слышал, как свистят пули, надевал наручники на повстанцев, вызывал авиационную поддержку, руководил санитарной эвакуацией, преклонял колени перед боевым крестом. Для меня это не академические знания. Это моя жизнь. Я руководил тогда и буду руководить сейчас», — заявил кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет.

Согласитесь, говорить он за время телекарьеры тоже научился. К тому же в свои 44 года он еще и писатель. Это, впрочем, не дает ответа на главный вопрос: каким он будет министром обороны?

«Мистер Хегсет, вы — девятый кандидат на пост министра обороны, которого я имел честь рассматривать как член сенатского комитета по Вооруженным силам. Я проголосовал в поддержку всех ваших предшественников, включая тех, кто был в первой администрации Трампа. К сожалению, вам не хватает характера, самообладания и компетентности, чтобы занять пост министра обороны», — сказал сенатор США, член Демократической партии Джек Рид.

Не обошлось без Украины, разумеется. Тут настроены прагматично, по крайней мере, республиканцы.

«Именно такого рационального, рассудительного человека я хочу видеть в Пентагоне. Но не того, кто стремится втянуть нас в войны. Я спрашивал у людей, что бы они предпочли: чтобы их деньги были потрачены на ремонт дорог и устранение всех последствий штормов или отправлены на Украину? И я не нашел ни одного человека, который выбрал бы Украину», — подчеркнул сенатор США, член Республиканской партии Рэнд Пол.

Как минимум скучно не будет. Людям Трампа, кажется, скучно не будет в принципе. Помимо храбрости на поле боя, Хегсет знаменит тем, что ушел к другой даме от матери двухмесячного сына. Об этом его тоже спрашивали на слушаниях.

Еще Хегсет признавался, что десять лет не моет руки, поскольку не верит в бактерии.

«Я не мыл руки где-то лет десять. Нет, правда, мне не нравится мыть руки. Раз я не вижу бактерии, значит, их нет», — сказал Хегсет.

Еще он считал COVID выдумками демократов. А еще, попросту говоря, не чужд Бахусу. Для гения Хемингуэя это, может, было и неплохо: «Пиши пьяным, редактируй трезвым». Но для главы Пентагона не тот случай. Впрочем, герой обещал завязать.

«Вы откажетесь от алкоголя, если ваша кандидатура будет утверждена?» — спросила сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно.

«Именно так», — ответил Хегсет.

«Вы уйдете в отставку, если нарушите данное вами слово?» — уточнила Хироно.

«Я взял на себя это обязательство от лица министра обороны, мужчин и женщин, которым я служу», — сказал Хегсет.

Ответ на вопрос, сколько он знает гендеров, уже разрывает соцсети мемами.

«Сколько всего гендеров? Вопрос на засыпку», — спросили у кандидата на пост министра обороны.

«Господин сенатор, есть всего два гендера», — сказал Хегсет.

При всем этом шансов стать министром у него много — даже Америка устала от разгула «толерантности». Вполне вероятно, что он в этот воз впряжется. А вот как его вывезет — уже другой вопрос.