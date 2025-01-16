В ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andriy Andriyenko; 5-tv.ru

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По словам командира одного батальона, в его подчинении вместо 25 тысяч боевиков осталось всего три тысячи.

О критическом положении украинских батальонов говорят даже те командиры, на которых Киев возлагает особые надежды и называет их национальными героями.

Вот фрагмент интервью националиста, одного из основателей запрещенного «Азова»* Андрея Билецкого**. В нашей стране он внесен в список террористов, у него крайне правые взгляды. Но даже он, описывая ситуацию на фронте, переходит на русский язык, чтобы использовать максимально емкое слово, начинающееся на букву «Ж».

«Задача, которая поставлена бригаде, должна ставиться дивизии. Наши начальники любят спрашивать по уставу, а задачи ставят абсолютно не по уставу. Бригада удерживает без малого 50 километров фронта», — сказал командир третьей штурмовой бригады ВСУ, Андрей Билецкий.

Билецкий признается, что в его подчинении вместо 25 тысяч боевиков сейчас всего три тысячи. И такое положение во многих подразделениях ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов