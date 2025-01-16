«Остались резинки, бумажки и пакет»: из депозитария в Сочи исчезли миллионы рублей

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Просто так пройти к ячейкам посторонним нельзя, доступ есть только у отдельного персонала. Поэтому под подозрением, конечно же, работники фирмы. Однако пострадавшим придется это еще доказать.

Последние новости из Сочи, где стало известно, пожалуй, об одной из самых загадочных краж последнего времени. Пока неизвестно кто, и пока непонятно как. И даже не ясно, сколько именно денег и драгоценностей вынесли преступники из местного депозитарного центра за время новогодних каникул.

На данный момент сумма ущерба уже достигла 30 миллионов рублей, но она увеличивалась в течение целого дня, по мере того как к своим ячейкам приходили клиенты и проверяли, все ли у них на месте. Первые результаты расследования у корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Хранилище многофункционального депозитарного центра в Сочи обычно нельзя снимать, но сейчас владельцы ячеек делают это в присутствии оперативников, следователей и экспертов-криминалистов. Ящики открывают двумя ключами. Один — арендатора, второй — сотрудника конторы, иначе содержимое не достать, но внутри пусто.

Люди постоянно приходят к дверям депозитария, чтобы проверить, есть ли деньги в их ячейках, но внутрь их пока что не пускают. Внутри проводятся следственные действия. И сколько денег еще пропало, сейчас точно сказать пока что нельзя.

Полицейские изъяли записи с камер наблюдения, у сотрудников депозитария сняли отпечатки пальцев, руководство забрали на допрос. В это время внутри — напряженное ожидание.

Мы ждем вердикта. Что там будет, я не знаю. Это будет сюрприз.

— А много у вас хранилось (денег. — Прим. ред.)?

— Для меня очень много. Больше четырех миллионов. Мы квартиру продали и положили на депозит.

— Придайте огласки. Люди без квартир, без денег. Это ужас.

— Ближе к вечеру эти клиенты узнали, что им тоже не повезло.

Ближе к вечеру эти клиенты узнали, что им тоже не повезло.

«По факту три миллиона с лишним исчезло, супруга в слезах, я тоже. Состояние не описать, конечно», — сказал один из пострадавших Евгений Магницкий.

Депозитарный центр, который делит здание с рестораном — согласно информации на их сайте, специализируется на оформлении сделок с недвижимостью, соответственно, и деньги большинства пострадавших были от продажи домов, квартир или земли. При этом еще недавно там хвалились системами безопасности.

— Алексей, какой сервис мы предоставляем нашим клиентам?

— Основная ценность нашей компании — безопасность. Круглосуточная охрана наших ячеек силами Росгвардии.

Что же случилось с круглосуточной охраной, мы хотели спросить у руководства депозитария, но разговаривать с нами не захотели.

«У нас ничего не произошло, я не могу дать вам никакой информации, я не в курсе никаких событий», — сказала гендиректор ООО Многофункциональный депозитарный центр 23» Жанна Булдакова.

Просто так пройти к ячейкам посторонним нельзя, на то это и депозитарии. Доступ есть только у отдельного персонала. Просто так пройти к ячейкам нельзя, на той-то и депозитарии, доступ есть только у ограниченного контингента персонала сотрудников этого центра.

Под подозрением, конечно же, те, кто имел свободный доступ к депозитарию, то есть работники фирмы. Но пострадавшим еще придется доказывать размер понесенного ущерба. Да и возместят ли им что-то — вопрос открытый.

«В зависимости от того, какие условия прописаны в договоре аренды этих ячеек, если будут какие-то фотографии, когда он вкладывал эти денежные средства, а так это имущество оно обезличенное», — сказала кандидат экономических наук Разиля Юнусова.

Деньги, судя по всему, украли во время новогодних каникул, а это говорит о том, что преступники, скорее всего, заранее продумали план. Впрочем, среди обманутых нашлись и те, кто воспринял ситуацию с юмором. Видимо, потому что отнесли в депозитарий не все, что у них было.

«Остались резинки и бумажки, и пакет остался. Кто-то на эти бабки кайфует уже стопудово. Либо на островах, либо еще где-то. Ему пламенный привет», — сказал один из пострадавших Юрий Коровкин.