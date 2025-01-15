«Давно хотел лично познакомиться»: ульяновский губернатор сходил на концерт SHAMAN

Ульяновский губернатор сходил на концерт SHAMAN и подарил ему аммонит

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Глава региона пришел не с пустыми руками — он вручил артисту необычный подарок в знак благодарности за его творчество.

В ульяновском Дворце культуры (ДК) «Губернаторский» не протолкнуться. Дело в том, что в город приехал популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. В течение двух вечеров, 14 и 15 января, он радовал поклонников своими песнями.

Среди зрителей концерта заслуженного артиста РФ оказался и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он признался, что давно хотел увидеть SHAMAN и лично с ним познакомиться.

«Мы очень ценим твое творчество. Твои песни заряжают энергией и чувством патриотизма. Особенно в наши дни, когда наша страна во главе с президентом борется за свое будущее. Это очень важно, и я благодарю тебя», — отметил Русских со сцены.

Пришел глава региона не с пустыми руками — он подарил Ярославу Дронову аммонит.

«Ему много-много сотен миллионов лет. Он добывается со дна нашей великой русской реки Волга. Я думаю, в твоем кабинете он найдет свое место», — сказал Русских.

SHAMAN был очень впечатлен подарком и выразил искреннюю благодарность губернатору за такое внимание. Он также отметил, что для него было честью выступать на этой сцене и петь для ульяновцев.

«Все вы и каждый из вас без исключения исполнили мою самую заветную мечту — именно вы сделали меня сегодня самым счастливым человеком на свете», — сказал Ярослав Дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN начал тур по РФ в год 80-летия Победы с исполнения легендарной «Катюши».