Впервые за 96 лет: премия «Оскар» может не состояться

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Всему виной масштабные пожары в Калифорнии.

Кинопремию «Оскар» могут отменить из-за пожаров в Калифорнии. Об этом пишет RadarOnline.

Пока официального заявления об отмене значимого события не было. Однако инсайдер издания сообщает, что на фоне произошедшего будет бесчеловечным устраивать праздник жизни, даже если огонь физически не будет мешать проведению церемонии.

«Поэтому руководство решило, что основное внимание будет уделяться поддержке и сбору средств», — заключил инсайдер.

Данное мероприятие, официально известное как Премия Американской академии киноискусств, является одной из самых престижных и ожидаемых наград в мировой киноиндустрии. Учрежденная в 1929 году, премия вручает статуэтки в различных категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшую мужскую» и «Лучшую женскую» роли, а также множество других специализированных номинаций.

«Оскар» стал символом признания выдающихся достижений в кино и служит важной вехой в карьерном пути многих талантливых актеров, режиссеров, сценаристов и профессионалов в различных областях съемочного процесса. Награда воспринимается как золотой стандарт качества в индустрии, и победа в любой из категорий может значительно повысить не только имя артиста, но и коммерческий успех фильма.

Церемония награждения проходит ежегодно в феврале или марте и традиционно транслируется в прямом эфире на телеканалах по всему миру. Это яркое событие собирает внимание миллионов зрителей, а красная дорожка, на которой звездные гости демонстрируют свои выходы, стала неотъемлемой частью церемонии. Фэшн-фотографии, интервью и яркие моменты с шоу, как правило, запоминаются не меньше, чем сама церемония награждения.

Сложно представить, что впервые за почти 100 лет мир лишится этого грандиозного события по вине стихии. Отмена или перенос «Оскара» будет означать разрыв со славными традициями и символами, которые веками усиливали значимость этой награды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии.