Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Обвиняемому всего 16 лет.

Планировавшего убить депутата подростка заключили под стражу в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в официальном Telegram-канале.

Это решение было вызвано настоятельной необходимостью предохранить общество от возможных опасных действий со стороны молодого человека.

«По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального СК 16-летнему подростку, подозреваемому в приготовлении к убийству депутата, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Тревожные обстоятельства дела начали раскрываться после того, как выяснилось, что обвиняемый вел разговоры с третьими лицами, в которых обещал убить депутата молотком. Ужасающая подробность случившегося заключается в том, что молодой человек даже явился на место предполагаемого преступления, ожидая подходящего момента для нападения. Однако, к счастью, жертвы на месте не оказалось, что помогло избежать трагедии.

Власти и правоохранительные структуры сейчас активно работают над выяснением всех обстоятельств дела и предотвращением подобных инцидентов в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Подмосковье раскрыли серию убийств молодых девушек 22-летней давности.