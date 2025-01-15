Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ton Molina; 5-tv.ru

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В этом году отмечается 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Владимира Путина и приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщили сегодня словацкие парламентарии по итогам трехдневного визита в российскую столицу.

Отдельное видеообращение к нации на Красной площади записал вице-премьер парламента Словакии Андрей Данко. Он отметил, что единственное, чего добился Запад своими санкциями, — это высокая сплоченность российского общества и рост технологического партнерства с Китаем.

А вот европейский бизнес еще много раз пожалеет, что ушел с российского рынка, отметил Данко. Он подчеркнул, что европейская экономика без газа и других энергоносителей из России работать не будет.

«Даже если кто-то нам скажет, что будет поставлять нам французское ядерное топливо, — оно российское. А сжиженный газ мы покупаем у американцев или западных компаний, но почти всегда это российский газ. Мы начнем говорить правду и перестанем быть кучкой негодяев и подобных им журналистов», — отметил он.

Как заявил парламентарий, словацкой оппозиции не хватит голосов, чтобы объявить импичмент правительству Роберта Фицо. Сегодня в Братиславе запустили процедуру подготовки к внеочередному заседанию, чтобы вынести вотум недоверия премьеру и его команде.

Прозападные силы возмутил визит Фицо в Москву в конце декабря и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках газа.

После остановки украинского транзита Фицо заявил, что Словакия получит российское топливо другими маршрутами, в том числе через Венгрию, что позволит словакам заместить «выпавшие» объемы газа — это три с половиной миллиарда кубометров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров обсудил с вице-спикером парламента Словакии конфликт на Украине.