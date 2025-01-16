В Чикаго пассажирский самолет при разгоне столкнулся с койотом

Фото: 5-tv.ru

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В итоге рейс не состоялся, экипаж решил вернуться в терминал для проверки воздушного судна.

В международном аэропорту О’Хара в Чикаго, США, произошел необычный инцидент. Пассажирский самолет был вынужден вернуться в терминал после того, как во время разгона столкнулся с диким зверем — койотом.

По информации, предоставленной телерадиокомпанией CBS News, все произошло в воскресенье, 12 января. Когда самолет авиакомпании United Airlines начал разгоняться для взлета, он внезапно столкнулся с койотом. Это заставило экипаж принять решение о возврате в терминал для проверки воздушного судна.

На борту находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа, которые были пересажены на другой самолет после произошедшего.

Авиакомпания не предоставила информации о состоянии койота, ставшего причиной этого необычного происшествия. Будем надеяться, что отважный зверь жив.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет врезался в плотину в Австралии и рухнул в кишащую крокодилами реку.